Представитель Луганска в ТКГ об особом статусе Донбасса: Мы должны это делать

Константин Либстер (Фото: LIGA.net)

Украина должна решить вопрос с особым статусом Донбасса, поскольку это прописано в минских соглашениях. Об этом в интервью LIGA.net заявил представитель Луганска в трехсторонней контактной группе, врач-травматолог и вынужденный переселенец из Донбасса Константин Либстер.

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"Если у нас в минских договоренностях написано о законе об особом статусе, то мы должны это делать. Все европейские страны сказали, что это единственный путь решения вопроса", - считает Либстер.

По мнению Либстера, если в Украине есть Автономная республика Крым, то это значит, что Украина не до конца унитарное государство. Он считает, что нужно провести детальный анализ того, что такое автономия, федерализация и унитарное государство.

Либстер подчеркнул, что Украина пошла по пути децентрализации и предоставления полномочий на места.

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