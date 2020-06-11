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Представитель Луганска в ТКГ об особом статусе Донбасса: Мы должны это делать

Представитель Луганска в ТКГ об особом статусе Донбасса: Мы должны это делать - Фото
Константин Либстер (Фото: LIGA.net)
11.06.2020, 14:15

Врач Константин Либстер считает, что нужен детальный анализ понятий автономии, федерализации и унитарного государства

Украина должна решить вопрос с особым статусом Донбасса, поскольку это прописано в минских соглашениях. Об этом в интервью LIGA.net заявил представитель Луганска в трехсторонней контактной группе, врач-травматолог и вынужденный переселенец из Донбасса Константин Либстер.

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"Если у нас в минских договоренностях написано о законе об особом статусе, то мы должны это делать. Все европейские страны сказали, что это единственный путь решения вопроса", - считает Либстер.

По мнению Либстера, если в Украине есть Автономная республика Крым, то это значит, что Украина не до конца унитарное государство. Он считает, что нужно провести детальный анализ того, что такое автономия, федерализация и унитарное государство.

Либстер подчеркнул, что Украина пошла по пути децентрализации и предоставления полномочий на места.

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Денис Юдин
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Донбасс минские соглашения особый статус Константин Либстер
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