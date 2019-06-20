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20.06.2019, 21:51

Представители АП встретились с уволившимися сотрудниками ZIK

Представители АП встретились с уволившимися сотрудниками ZIK - Фото
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По словам Ирины Победоносцевой, стороны обсуждали "каким образом потенциал от журналистов может быть использован в развитии медиа"

Представители Администрации президента встретились с журналистами, которые уволились с телеканала ZIK после того, как он перешел в собственность депутата от Оппоблока Тараса Козака. Об этом сообщает Детектор медиа.

Во встрече приняли участие около 15 бывших сотрудников ZIK, а также ответственная за департамент информационной политики Администрации президента Ирина Победоносцева и заместитель главы АП Кирилл Тимошенко.

По словам Победоносцевой, стороны обсуждали "каким образом потенциал от журналистов может быть использован в развитии медиа".

"Мы обсуждали сложившуюся ситуацию; сколько людей у них ушло; какие у них дальнейшие планы; чем может помочь им администрация. Мы рассказали, что мы работаем на законодательном уровне для того, чтоб такие ситуации не происходили", - прокомментировал Тимошенко.

По его словам, через несколько дней состоится еще одна встреча с бывшими сотрудниками ZIK.

14 июня стало известно, что из медиахолдинга ZIK увольняется ряд топ-менеджеров и журналистов из-за смены собственника компании.

ZIK заявил о переформатировании и о некоторых кадровых перестановках.

Читайте также: Встреча медведчуковского руководства с журналистами ZIK. Главное

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Теги: ZIK, администрация президента, Кирилл Тимошенко, Ирина Победоносцева
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