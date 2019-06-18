Встреча медведчуковского руководства с журналистами ZIK. Главное

Алексей Семенов (фото - prm.ua)

Руководитель холдинга Новини, к которому 14 июня присоединили купленный соратником Виктора Медведчука телеканал ZIK, Алексей Семенов собрал 15 июня сотрудников и руководство ZIK. Аудиозапись встречи есть в распоряжении theБабель, издание опубликовало ее текстовую расшифровку (или фрагмент расшифровки).



Для начала Семенов представил нового гендиректора Наталью Витрук и озвучил стратегическую задачу - вывести ZIK на третье место среди новостных каналов.

Далее он заявил, что, по его мнению, предыдущий владелец ZIK, бизнесмен Петр Дыминский вмешивался в работу канала, потому что он уверен, что все владельцы масс-медиа так делают.

Затем он сообщил, что не намерен ломать ощущение внутренней свободы, которое было у журналистов при прежнем владельце канала.

Семенов заявил, что, по его мнению, "уже давно весь мир ни по каким стандартам не живет", и он считает, "стандарты - это середина".

Далее он назвал себя "прокладкой между владельцами и сотрудниками", и сказал, что будет работать вместе с журналистами, а цензор на канал не придет.

При этом Семенов сообщил, что готов к тому, что все сотрудники канала уволятся и останется пустой эфир. По его словам, в такой ситуации для него нет ничего страшного, он с ней справится.

И наконец он сказал, что его цель - сделать канал эффективным с точки зрения бизнес-модели, и сделать его третьим ресурсом в стране.

По словам Семенова, пока он не может менять сетку вещания, сначала ему надо "входить в процессы, понять, что происходит внутри канала". Он добавил, что одновременно начнется подготовка редизайна канала, новых форматов, определение даты ребрендинга, а после этого будет изменена сетка.

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14 июня стало известно, что из медиахолдинга ZIK увольняется ряд топ-менеджеров и журналистов из-за смены собственника компании.

3 июня сообщалось, что генеральный продюсер телеканала Прямой Алексей Семенов написал заявление об увольнении.