Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.06.2019, 14:53

Телеканал ZIK заявил о переформатировании: будут "сшивать" страну

Телеканал ZIK заявил о переформатировании: будут "сшивать" страну - Фото
Скриншот

На телеканале теперь не только новый владелец, но и руководство

Телеканал ZIK, который недавно купил соратник кума президента РФ Виктора Медведчука Тарас Козак, заявил о переформатировании и о некоторых кадровых перестановках.

Новый слоган канала, как указано на его сайте – "ZIK. Объединяем страну".

Гендиректором стала руководительница Интер медиа продакшн Наталья Витрук, шеф-редактором – Дарья Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором на NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на Прямом.

"Команда ZIKа интенсивно работает над перевоплощением сети вещания, разработкой нестандартных проектных форматов и рядом ток-шоу и их максимально быстрым запуском в эфир", - заявляет телеканал.

Согласно новой концепции, как заявляется, ZIK станет "чуть ли не единственным каналом, который будет "сшивать" страну".

14 июня стало известно, что из медиахолдинга ZIK увольняется ряд топ-менеджеров и журналистов из-за смены собственника компании.

Отправить:
Распечатать:
Теги: телеканал, ZIK
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 