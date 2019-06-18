Телеканал ZIK заявил о переформатировании: будут "сшивать" страну

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Телеканал ZIK, который недавно купил соратник кума президента РФ Виктора Медведчука Тарас Козак, заявил о переформатировании и о некоторых кадровых перестановках.

Новый слоган канала, как указано на его сайте – "ZIK. Объединяем страну".

Гендиректором стала руководительница Интер медиа продакшн Наталья Витрук, шеф-редактором – Дарья Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором на NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на Прямом.

"Команда ZIKа интенсивно работает над перевоплощением сети вещания, разработкой нестандартных проектных форматов и рядом ток-шоу и их максимально быстрым запуском в эфир", - заявляет телеканал.

Согласно новой концепции, как заявляется, ZIK станет "чуть ли не единственным каналом, который будет "сшивать" страну".

14 июня стало известно, что из медиахолдинга ZIK увольняется ряд топ-менеджеров и журналистов из-за смены собственника компании.