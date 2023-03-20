Представители УПЦ МП пришли к Зеленскому, чтобы "донести позицию" — прямая видеотрансляция

Представители УПЦ МП во главе с ее предстоятелем Онуфрием прибыли в Офис президента "с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви". Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

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"Члены Священного синода Украинской православной церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви", – говорится в сообщении.

УПЦ МП ведет прямую трансляцию акции.

В начале трансляции священники подошли к блокпосту на Банковой, но их не пропустили. Охранник пообещал передать информацию о делегации в ОП.

Позже в пресс-службе УПЦ МП сообщили, что члены синода написали обращение к президенту "и хотят ему лично объяснить ситуацию, какова она на самом деле".

"Мы считаем, что президенту не доносят правдивую информацию об УПЦ... Мы всегда выступали за конструктив, стремились, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ", – написали в пресс-службе.

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Ткаченко предупредил, чтобы УПЦ МП не пыталась забрать из Киево-Печерской лавры музейные экспонаты, в том числе мощи святых, поскольку за это их ждет уголовная ответственность.

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Вадим Ребрина

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