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Представительство Евросоюза возобновило работу в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 19:28
Представительство Евросоюза возобновило работу в Киеве - Фото
Фото: European Union in Ukraine/Facebook

Представительство Европейского Союза возобновило полноценную работу в Киеве. Об этом сообщается на странице представительства ЕС в Facebook.  

Делегация ЕС была эвакуирована из Киева вскоре после российского вторжения.  

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После эвакуации представительство ЕС работало в польском Жешуве, откуда координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники представительства по-прежнему остаются работать в Польше. 

Во время визита на прошлой неделе в Украину Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине теперь снова будет осуществляться из Киева. 

В составе европейской делегации был глава представительства Матти Маасикас, который остался в Киеве. 

"Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа",  — сказал Боррель. 

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Роман Брыль
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эвакуация представительство ес в украине Матти Маасикас
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