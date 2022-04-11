Представительство Евросоюза возобновило работу в Киеве

Представительство Европейского Союза возобновило полноценную работу в Киеве. Об этом сообщается на странице представительства ЕС в Facebook.

Делегация ЕС была эвакуирована из Киева вскоре после российского вторжения.

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После эвакуации представительство ЕС работало в польском Жешуве, откуда координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники представительства по-прежнему остаются работать в Польше.

Во время визита на прошлой неделе в Украину Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине теперь снова будет осуществляться из Киева.

В составе европейской делегации был глава представительства Матти Маасикас, который остался в Киеве.

"Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа", — сказал Боррель.

8 апреля в Киев приехали топ-чиновники ЕС и премьер Словакии.

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Роман Брыль

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