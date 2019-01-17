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17.01.2019, 22:12

Предстоятель ПЦУ сказал, когда состоится его интронизация

Предстоятель ПЦУ сказал, когда состоится его интронизация - Фото
Митрополит Епифаний (фото - EPA)

3 февраля Епифанию исполняется 40 лет

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Интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания состоится 3 февраля. Об этом он заявил на презентации книги главы УГКЦ блаженнейшего Святослава Шевчука, передает Укринформ.

"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля", - сказал Епифаний.

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Он пригласил блаженнейшего Святослава на церемонию интронизации и отметил, что Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь должны и в дальнейшем развивать сотрудничество, и выводить его на более высокий уровень.

Предстоятелю ПЦУ Епифанию 3 февраля исполняется 40 лет.

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15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софийском соборе Епифаний был избран митрополитом Киевским и Всея Украины, первым главой Православной церкви Украины.

6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России. 

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Теги: епифаний, религия, пцу
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