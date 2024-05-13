Преемник Шойгу Белоусов хочет "поставить экономику на военные рельсы" – обзор СМИ

Андрей Белоусов и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Вчера российский диктатор Владимир Путин подал кандидатуру нового министра обороны РФ – это Андрей Белоусов, который, по мнению росСМИ, будет заниматься переводом экономики страны-агрессора на военные рельсы. Западные источники пишут о желании Путина укрепить оборонную и экономическую систему, говорится в обзоре СМИ от LIGA.net: Идейный экономист Путина. Кто такой Белоусов и как он стал новым "министром войны" России.

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В общем, российские оппозиционные СМИ заявляют, что это назначение было "личным решением Путина", а сам Белоусов характеризуется как "человек, которого Путин знает и к которому прислушивается". Задачей нового министра будет "вписать экономику войны в экономику страны".

По данным росСМИ, Белоусова назначили на пост министра обороны, чтобы поставить всю экономику РФ на военные рельсы. Он "прекрасно знает" возможности российских предприятий, в частности – где и какие заказы военной продукции можно разместить. К тому же он не "полный новичок" в военно-промышленном комплексе: так, в российском кабмине он курировал проект по производству дронов, замечает медиа "Настоящее время".

Американский институт изучения войны считает, что эта ротация указывает на желание российского диктатора Путина укрепить российскую оборонную и экономическую системы: "У Белоусова репутация технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него хорошие отношения с Путиным".

Британское агентство Reuters предполагает, что, похоже, Путин "планирует выиграть войну" с заводами ОПК и международными рынками – стратегией Белоусова будет "не мобилизация и прорывы, а медленное давление на Украину превосходящей силой российского ВПК и экономики в целом".

23 апреля заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов был задержан по подозрению в коррупции, в украинской военной разведке сообщили, что это был результат их действий. Связано ли событие с кадровыми ротациями в России – неизвестно.

Вчера российский диктатор внес кандидатуру Белоусова на должность главы Минобороны РФ. В то же время бывший министр Сергей Шойгу станет секретарем Совета безопасности России.

До назначения в Минобороны РФ Белоусов на протяжении четырех лет был первым вице-премьером при Михаиле Мишустине – подробнее о биографии чиновника страны-агрессора читайте в обзоре LIGA.net.

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