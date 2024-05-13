Наступник Шойгу Бєлоусов хоче "поставити економіку на воєнні рейки" – огляд ЗМІ

Андрій Бєлоусов і Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Учора російський диктатор Володимир Путін подав кандидатуру нового міністра оборони РФ – це Андрій Бєлоусов, який, на думку росЗМІ, займатиметься переведенням економіки країни-агресорки на воєнні рейки. Західні джерела пишуть про бажання Путіна зміцнити оборонну та економічну систему, йдеться в огляді ЗМІ від LIGA.net: Ідейний економіст Путіна. Хто такий Бєлоусов і як він став новим "міністром війни" Росії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загалом, російські опозиційні ЗМІ заявляють, що це призначення було "особистим рішенням Путіна", а сам Бєлоусов характеризується як "людина, яку Путін знає і до якої дослуховується". Завданням нового міністра буде "вписати економіку війни в економіку країни".

За даними росЗМІ, Бєлоусова призначили на пост міністра оборони, щоб поставити всю економіку РФ на воєнні рейки. Він "прекрасно знає" можливості російських підприємств, зокрема – де і які замовлення воєнної продукції можна розмістити. До того ж він не "повний новачок" у військово-промисловому комплексі: так, у російському кабміні він курував проєкт з виробництва дронів, зауважує медіа "Настоящее время".

Американський інститут вивчення війни вважає, що ця ротація вказує на бажання російського диктатора Путіна зміцнити російську оборонну та економічну системи: "Бєлоусов має репутацію технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що в нього хороші стосунки з Путіним".

Британська агенція Reuters припускає, що, схоже, Путін "планує виграти війну" з заводами ОПК та міжнародними ринками – стратегією Бєлоусова буде "не мобілізації та прориви, а повільний тиск на Україну переважаючою силою російського ВПК та економіки в цілому".

23 квітня заступника голови Міноборони РФ Тимура Іванова було затримано за підозрою в корупції, в українській воєнній розвідці повідомили, що це був результат їх дій. Чи пов'язана подія з кадровими ротаціями в Росії – невідомо.

Учора російський диктатор вніс кандидатуру Бєлоусова на посаду голови Міноборони РФ. Натомість колишній міністр Сергій Шойгу стане секретарем Ради безпеки Росії.

До призначення у Міноборони РФ Бєлоусов впродовж чотирьох років був першим віцепрем'єром при Михайлі Мішустіні – детальніше про біографію посадовця країни-агресорки читайте в огляді LIGA.net.

Читайте також: Ідейний економіст Путіна. Хто такий Бєлоусов і як він став новим "міністром війни" Росії