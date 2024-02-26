Премьер Болгарии подарил Зеленскому меч хана Кубрата. Президент: Мы благодарны, можно ПВО?

Болгарский премьер Денков рассказал, что в знак многовековых связей Болгарии с Украиной – подарил сегодня Зеленскому меч хана Кубрата

Премьер-министр Болгарии Денков встретился с президентом Зеленским в Киеве (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подарил президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Выражая слова благодарности, глава государства в шутку попросил о предоставлении систем противовоздушной обороны для защиты Украины. Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции.

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Денков рассказал, что в знак многовековых связей Болгарии с Украиной – подарил сегодня Зеленскому меч хана Кубрата. Глава государства отметил, что не знал об этом подарке.

"В большинстве стран, где что-то дарят нам, я также этого (подарков. – Ред.) не вижу. Но все это остается в Украине. Мы очень благодарны. Обычно, когда нам что-то дарят или дают ордена, я всегда говорю: "Мы очень благодарны, а можно ПВО?" – в шутку ответил президент.

По словам болгарского премьера – на мече два разных символа.

"Первый – судьба завоевывается мечом. А второй – хан Кубрат, который похоронен на территории Украины и первый правитель Болгарии", – рассказал Денков.

Меч хана Кубрата (Фото: Болгарские открытые источники)

Во время пресс-конференции 26 февраля премьер-министр Болгарии Денков заявил, что страна планирует провести консультации и принять решение о том, подписывать ли с Украиной двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

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