Гарантії безпеки для України. Прем'єр Болгарії: Питання обговорюється, ми ухвалимо рішення

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков відвідав Київ (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що країна планує провести консультації та ухвалити рішення щодо того, чи підписувати з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки. Про це він повідомив під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

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"Питання про підписання гарантій безпеки буде обговорено. Будуть проведені консультації, і ми ухвалимо рішення. Я хочу ще раз наголосити, що наша країна жодного дня не зупинялася у своїй допомозі Україні", – наголосив глава болгарського уряду.

Денков наголосив, що Болгарія продовжуватиме надавати Україні допомогу незалежно від підписаних договорів. Він зауважив, що підтримка надаватиметься в рамках спільних зусиль Євросоюзу та НАТО, а також на підставі двосторонніх угод.

"Ми сьогодні підпишемо дві такі угоди. Тому що допомога Україні – це допомога для Європи та Болгарії", – додав він.

12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст – тут.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду, LIGA.net опублікувала повний текст тут.

опублікувала повний текст тут. Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.

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