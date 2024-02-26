Гарантии безопасности для Украины. Премьер Болгарии: Вопрос обсуждается, мы примем решение

Премьер-министр Болгарии Николай Денков посетил Киев (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что страна планирует провести консультации и принять решение о том, подписывать ли с Украиной двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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"Вопрос о подписании гарантий безопасности будет обсуждаться. Будут проведены консультации, и мы примем решение. Я хочу еще раз подчеркнуть, что наша страна ни дня не останавливалась в своей помощи Украине", – подчеркнул глава болгарского правительства.

Денков отметил, что Болгария будет продолжать предоставлять Украине помощь независимо от подписанных договоров. Он отметил, что поддержка будет предоставляться в рамках совместных усилий Евросоюза и НАТО, а также на основании двусторонних соглашений.

"Мы сегодня подпишем два таких соглашения. Потому что помощь Украине – это помощь для Европы и Болгарии", – добавил он.

12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст – здесь.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцем. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о безопасности, LIGA.net опубликовала полный текст здесь.

опубликовала полный текст здесь. Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

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