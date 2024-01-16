Міністр оборони Болгарії: Ми виробляємо зброю 24/7, основна частина йде в Україну

Тодор Тагарев (Фото: Міноборони Болгарії)

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив у інтерв'ю Голосу Америки, що основна частина зброї, що виробляється в його країні, надходить в Україну. Зокрема йдеться про боєприпаси та стрілецьку зброю.

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"<...> Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається. Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина цього виробництва йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб", – сказав глава болгарського Міноборони.

Він розповів, що болгарський ВПК планує проводжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, а також планує запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО – 155 мм та 105 мм.

Обговорюючи інші способи підтримки, Тагарев заявив, що Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України, згідно з якою сторони зобов’язалися працювати з Україною над двосторонніми довгостроковими безпековими зобов’язаннями.

Болгарія також оголосила про бажання приєднатися до коаліції F-16, забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування тощо.

За даними Welt, Болгарія неофіційно активно постачала Україні боєприпаси та дизельне паливо для військової техніки у вирішальні місяці війни на початку 2022 року.

22 листопада 2023 року парламент Болгарії ратифікував домовленість про передавання Україні 100 несправних БТРів. Однак президент країни Румен Радєв наклав вето – заявив, що бронетехніка може бути використана для охорони болгарського кордону та допомоги населенню в разі катастроф та аварій.

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