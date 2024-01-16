Министр обороны Болгарии: Мы производим оружие 24/7, основная часть идет в Украину

Тодор Тагарев (Фото: Минобороны Болгарии)

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил в интервью Голосу Америки, что основная часть производимого в его стране оружия поступает в Украину. В частности, речь идет о боеприпасах и стрелковом оружии.

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"<...> Это сфера производства, на которой Болгария специализировалась еще в советское время, и эта специализация сохраняется. Следовательно, оборонная промышленность работает практически в режиме 24/7, и основная часть этого производства идет в Украину, непосредственно или через третьих лиц", – сказал глава болгарского Минобороны.

Он рассказал, что болгарский ВПК планирует проводить производство боеприпасов советских стандартов, а также планирует запустить дополнительные производственные мощности для производства боеприпасов стандартов НАТО – 155 мм и 105 мм.

Обсуждая другие способы поддержки, Тагарев заявил, что Болгария присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, согласно которой стороны обязались работать с Украиной над двусторонними долгосрочными обязательствами по безопасности.

Болгария также объявила о желании присоединиться к коалиции F-16, обеспечив языковую подготовку для пилотов, инженерно-технического персонала и диспетчеров воздушного движения, обучение для инженерно-технического персонала, базовую подготовку для персонала по техническому обслуживанию и другое.

По данным Welt, Болгария неофициально активно снабжала Украину боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.

22 ноября 2023 года парламент Болгарии ратифицировал договоренность о передаче Украине 100 неисправных БТРов. Однако президент страны Румен Радев ее ветировал – заявил, что бронетехника может быть использована для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий.

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