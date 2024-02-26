Прем'єр Болгарії подарував Зеленському меч хана Кубрата. Президент: Ми дуже вдячні, а можна ППО?

Болгарський прем'єр Денков розповів, що на знак багатовікових зв'язків Болгарії з Україною – подарував сьогодні Зеленському меч хана Кубрата

Прем'єр-міністр Болгарії Денков зустрівся з президентом Зеленським у Києві (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подарував президенту Володимиру Зеленському меч хана Кубрата. Висловлюючи слова вдячності, очільник держави жартома попросив про надання систем протиповітряної оборони для захисту України. Про це стало відомо під час спільної пресконференції.

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Денков розповів, що на знак багатовікових зв'язків Болгарії з Україною – подарував сьогодні Зеленському меч хана Кубрата. Глава держави зауважив, що не знав про цей подарунок.

"У більшості країнах, де щось дарують нам, я також цього (подарунків. – Ред.) не бачу. Але все це залишається в Україні. Ми дуже вдячні. Зазвичай, коли нам щось дарують чи дають ордени, я завжди говорю: "Ми дуже вдячні, а можна ППО?" – жартома відповів президент.

За словами болгарського прем'єра – на мечі два різні символи.

"Перший – доля завойовується мечем. А другий – хан Кубрат, який похований на території України та перший правитель Болгарії", – розповів Денков.

Меч хана Кубрата (Фото: Болгарські відкриті джерела)

Під час пресконференції 26 лютого прем'єр-міністр Болгарії Денков заявив, що країна планує провести консультації та ухвалити рішення щодо того, чи підписувати з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки.

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