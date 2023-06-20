Премьер Чехии назвал оптимистичными новости с фронта, но видит угрозу заморозки конфликта

Премьер-министр Чехии Петр Фиала не верит в скорое окончание российско-украинской войны и заявил об угрозе замороженного конфликта. Он призвал союзников Украины не допустить реализации такого сценария. Об этом Фиала сказал на конференции по безопасности, проходящей 20 июня в Пражском Граде, передает Czech Radio.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Фиала назвал "оптимистичными" новости об успехах Украины на фронте, однако он не считает, что война закончится в ближайшее время.

"Наоборот, нам угрожает сценарий замороженного конфликта, что будет означать создание очага перманентной нестабильности в сфере безопасности в Восточной Европе", – сказал он.

По его словам, это означает угрозу как истощения украинских сил, так и возможностей поддержки Украины и, прежде всего, снижение внимания со стороны Запада. Премьер Чехии считает, что фундаментальная задача западных правительств – не допустить реализации подобного сценария.

Он также подчеркнул, что за последний год Россия показала, что, воюя в Украине, готова преступить все пределы человечности. По его словам, список военных преступлений, совершенных Россией в Украине, увеличивается, а их жестокость растет.

Сегодня канцлер Германии Шольц предостерег КНР от поставок оружия РФ и заявил, что конфликт не должен быть заморожен.

Читайте также: Министр обороны Чехии: Путин, вторгшийся в Украину, стал лучшим рекрутером для НАТО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.