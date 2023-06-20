UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Чехии назвал оптимистичными новости с фронта, но видит угрозу заморозки конфликта

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 18:01
Премьер Чехии назвал оптимистичными новости с фронта, но видит угрозу заморозки конфликта - Фото
Петр Фиала (Фото: правительство Чехии)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала не верит в скорое окончание российско-украинской войны и заявил об угрозе замороженного конфликта. Он призвал союзников Украины не допустить реализации такого сценария. Об этом Фиала сказал на конференции по безопасности, проходящей 20 июня в Пражском Граде, передает Czech Radio.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Фиала назвал "оптимистичными" новости об успехах Украины на фронте, однако он не считает, что война закончится в ближайшее время.

"Наоборот, нам угрожает сценарий замороженного конфликта, что будет означать создание очага перманентной нестабильности в сфере безопасности в Восточной Европе", – сказал он.

По его словам, это означает угрозу как истощения украинских сил, так и возможностей поддержки Украины и, прежде всего, снижение внимания со стороны Запада. Премьер Чехии считает, что фундаментальная задача западных правительств – не допустить реализации подобного сценария.

Он также подчеркнул, что за последний год Россия показала, что, воюя в Украине, готова преступить все пределы человечности. По его словам, список военных преступлений, совершенных Россией в Украине, увеличивается, а их жестокость растет.

Читайте также: Министр обороны Чехии: Путин, вторгшийся в Украину, стал лучшим рекрутером для НАТО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войначехиязамороженный конфликтпетр фиала
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 