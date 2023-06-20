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Прем'єр Чехії назвав оптимістичними новини з фронту, але бачить загрозу заморозки конфлікту

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 18:01
Прем'єр Чехії назвав оптимістичними новини з фронту, але бачить загрозу заморозки конфлікту - Фото
Петр Фіала (Фото: уряд Чехії)

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала не вірить у швидке закінчення російсько-української війни та заявив про загрозу замороженого конфлікту. Він закликав союзників України не допустити реалізації такого сценарію. Про це Фіала сказав на безпековій конференції, що проходить 20 червня у Празькому Граді, передає Czech Radio.

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Фіала назвав "оптимістичними" новини про успіхи України на фронті, проте він не вважає, що війна закінчиться найближчим часом.

"Навпаки, нам загрожує сценарій замороженого конфлікту, що означатиме створення вогнища перманентної нестабільності у сфері безпеки у Східній Європі", – сказав він.

За його словами, це означає загрозу як виснаження українських сил, так і можливостей підтримки України та насамперед зниження уваги з боку Заходу. Прем'єр Чехії вважає, що фундаментальне завдання західних урядів – не допустити реалізації такого сценарію.

Він також наголосив, що за останній рік Росія показала, що, воюючи в Україні, готова порушити всі межі людяності. За його словами, список воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, збільшується, а їхня жорстокість зростає.

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Оксана Житнюк
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