Міністерка оборони Чехії: Путін, вторгнувшись в Україну, став найкращим рекрутером для НАТО

Російський диктатор Володимир Путін став "найкращим рекрутером" для НАТО, розв'язавши повномасштабну війну проти України. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова на безпековій конференції, що проходить 20 червня у Празькому Граді.

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"Ми зробимо все, щоб ніколи більше не стати російською колонією. Я пишаюся тим, що Чехія разом зі своїми союзниками та партнерами протистояла російській агресії і не піддалася на умиротворення. Путін, вторгнувшись в Україну, став найкращим рекрутером інших країн НАТО і прискорювачем модернізації наших армій", – заявила голова чеського оборонного відомства.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у Швеції та Фінляндії вирішили переглянути свій принцип нейтралітету.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати його членами.

30 вересня Україна подала офіційну заявку на прискорений вступ в НАТО.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО. Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні.

Військова розвідка Швеції заявила, що Росія намагається перешкодити вступу країни до НАТО.

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