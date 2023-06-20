Міністерка оборони Чехії: Путін, вторгнувшись в Україну, став найкращим рекрутером для НАТО
20.06.2023, 16:18
Яна Чернохова (Фото - Jana Černochová, Facebook)
Російський диктатор Володимир Путін став "найкращим рекрутером" для НАТО, розв'язавши повномасштабну війну проти України. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова на безпековій конференції, що проходить 20 червня у Празькому Граді.
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"Ми зробимо все, щоб ніколи більше не стати російською колонією. Я пишаюся тим, що Чехія разом зі своїми союзниками та партнерами протистояла російській агресії і не піддалася на умиротворення. Путін, вторгнувшись в Україну, став найкращим рекрутером інших країн НАТО і прискорювачем модернізації наших армій", – заявила голова чеського оборонного відомства.
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