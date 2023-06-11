Росія намагається завадити вступу Швеції до НАТО – шведська військова розвідка

Росія робить активні дії та вкладає кошти, щоб створити перешкоди для вступу Швеції до НАТО. Про це повідомив голова військової розвідки Швеції Томас Нільссон, передає SVT.

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За словами керівника Муст, Росія використовує різні способи для того, щоб завадити приєднанню Швеції до Північноатлантичного альянсу.

"Вони хочуть впливати на громадську думку та ухвалення рішень у Швеції", – заявив Нільссон.

За його словами, за російськими спецопераціями стоять як офіційні спецслужби РФ, так і залучені росіянами "довірені особи".

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати його членами.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

4 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками розмови з президентом Туреччини заявив, що Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде в липні.

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