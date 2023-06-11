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Росія намагається завадити вступу Швеції до НАТО – шведська військова розвідка

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 10:26
Росія намагається завадити вступу Швеції до НАТО – шведська військова розвідка - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Росія робить активні дії та вкладає кошти, щоб створити перешкоди для вступу Швеції до НАТО. Про це повідомив голова військової розвідки Швеції Томас Нільссон, передає SVT.

За словами керівника Муст, Росія використовує різні способи для того, щоб завадити приєднанню Швеції до Північноатлантичного альянсу. 

"Вони хочуть впливати на громадську думку та ухвалення рішень у Швеції", – заявив Нільссон.

За його словами, за російськими спецопераціями стоять як офіційні спецслужби РФ, так і залучені росіянами "довірені особи".

Читайте також: Посилання Росії. НАТО може розмістити війська у Швеції до її вступу до Альянсу – Reuters

Наталія Медведєва
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