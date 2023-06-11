Россия пытается помешать вступлению Швеции в НАТО – шведская военная разведка

Россия проводит активные действия и вкладывает средства, чтобы создать препятствия для вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщил глава военной разведки Швеции (Must) Томас Нильссон, передает SVT.

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По словам руководителя Муст, Россия использует разные способы для того, чтобы помешать присоединению Швеции к Североатлантическому альянсу.

"Они хотят влиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции", – заявил Нильссон.

По его словам, за российскими спецоперациями стоят как официальные спецслужбы РФ, так и привлеченные россиянами "доверенные лица".

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать его членами.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Турции заявил, что у Швеции есть возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле.

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