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Россия пытается помешать вступлению Швеции в НАТО – шведская военная разведка

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 10:26
Россия пытается помешать вступлению Швеции в НАТО – шведская военная разведка - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Россия проводит активные действия и вкладывает средства, чтобы создать препятствия для вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщил глава военной разведки Швеции (Must) Томас Нильссон, передает SVT.

По словам руководителя Муст, Россия использует разные способы для того, чтобы помешать присоединению Швеции к Североатлантическому альянсу. 

"Они хотят влиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции", – заявил Нильссон.

По его словам, за российскими спецоперациями стоят как официальные спецслужбы РФ, так и привлеченные россиянами "доверенные лица".

Читайте также: Посыл России. НАТО может разместить войска в Швеции до ее вступления в Альянс – Reuters

Наталья Медведева
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швециянато
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