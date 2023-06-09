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Посыл России. НАТО может разместить войска в Швеции до ее вступления в Альянс – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 11:36
Посыл России. НАТО может разместить войска в Швеции до ее вступления в Альянс – Reuters - Фото
Швеция (Фото: depositphotos)

До официального вступления в НАТО Швеция позволит разместить на своей территории войска Альянса. Об этом заявили премьер-министр и министр обороны страны Ульф Кристерссон и Пол Юнсон, передает Reuters.

По их словам, "правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку со странами НАТО, чтобы обеспечить будущие совместные операции".

Подготовка может заключаться во временном размещении иностранной техники и личного состава на территории Швеции. Решение посылает четкий сигнал России и укрепляет обороноспособность Швеции, цитирует слова Юнсона и Кристерссона Reuters.

"Россия в ближайшем будущем останется угрозой для соседних стран, и они не уверены в степени территориальных амбиций президента Владимира Путина", – говорится в совместном заявлении.

Читайте также: Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя все условия выполнены – Столтенберг

Милана Головань
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войнанатошвецияпол йонсонУльф Кристерссон
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