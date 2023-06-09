Посыл России. НАТО может разместить войска в Швеции до ее вступления в Альянс – Reuters

До официального вступления в НАТО Швеция позволит разместить на своей территории войска Альянса. Об этом заявили премьер-министр и министр обороны страны Ульф Кристерссон и Пол Юнсон, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По их словам, "правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку со странами НАТО, чтобы обеспечить будущие совместные операции".

Подготовка может заключаться во временном размещении иностранной техники и личного состава на территории Швеции. Решение посылает четкий сигнал России и укрепляет обороноспособность Швеции, цитирует слова Юнсона и Кристерссона Reuters.

"Россия в ближайшем будущем останется угрозой для соседних стран, и они не уверены в степени территориальных амбиций президента Владимира Путина", – говорится в совместном заявлении.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать его членами.

8 января 2023 года генсек НАТО Столтенберг сказал, что ситуация в Северной Европе становится напряженной, поэтому вступление Финляндии и Швеции в НАТО все более актуально для безопасности региона.

В тот же день Кристерссон заявил, что Турция выдвигает невыполнимые условия для одобрения вступления Швеции в НАТО.

4 апреля Финляндия вступила в НАТО.

Читайте также: Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя все условия выполнены – Столтенберг

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.