Посыл России. НАТО может разместить войска в Швеции до ее вступления в Альянс – Reuters
До официального вступления в НАТО Швеция позволит разместить на своей территории войска Альянса. Об этом заявили премьер-министр и министр обороны страны Ульф Кристерссон и Пол Юнсон, передает Reuters.
По их словам, "правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку со странами НАТО, чтобы обеспечить будущие совместные операции".
Подготовка может заключаться во временном размещении иностранной техники и личного состава на территории Швеции. Решение посылает четкий сигнал России и укрепляет обороноспособность Швеции, цитирует слова Юнсона и Кристерссона Reuters.
"Россия в ближайшем будущем останется угрозой для соседних стран, и они не уверены в степени территориальных амбиций президента Владимира Путина", – говорится в совместном заявлении.
- 28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать его членами.
- 8 января 2023 года генсек НАТО Столтенберг сказал, что ситуация в Северной Европе становится напряженной, поэтому вступление Финляндии и Швеции в НАТО все более актуально для безопасности региона.
- В тот же день Кристерссон заявил, что Турция выдвигает невыполнимые условия для одобрения вступления Швеции в НАТО.
- 4 апреля Финляндия вступила в НАТО.
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