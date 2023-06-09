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Посил Росії. НАТО може розмістити війська у Швеції до її приєднання до Альянсу – Reuters

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 11:36
Посил Росії. НАТО може розмістити війська у Швеції до її приєднання до Альянсу – Reuters - Фото
Швеція (Фото: depositphotos)

До офіційного вступу в НАТО Швеція дозволить розмістити на своїй території війська Альянсу. Про це заявили прем'єр-міністр та міністр оборони країни Ульф Крістерссон та Пол Йонсон, передає Reuters.

За їхніми словами, "уряд вирішив, що шведські збройні сили можуть провести підготовку з країнами НАТО, щоб забезпечити майбутні спільні операції".

Підготовка може полягати у тимчасовому розміщенні іноземної техніки та особового складу на території Швеції. Рішення посилає чіткий сигнал Росії та зміцнює обороноздатність Швеції, цитує слова Йонсона та Крістерссона Reuters.

"Росія в найближчому майбутньому залишиться загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені в мірі територіальних амбіцій президента Володимира Путіна", – йдеться у спільній заяві.

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Мілана Головань
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війнаНАТОшвеціяпол йонсонУльф Крістерссон
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