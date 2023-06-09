Посил Росії. НАТО може розмістити війська у Швеції до її приєднання до Альянсу – Reuters
До офіційного вступу в НАТО Швеція дозволить розмістити на своїй території війська Альянсу. Про це заявили прем'єр-міністр та міністр оборони країни Ульф Крістерссон та Пол Йонсон, передає Reuters.
За їхніми словами, "уряд вирішив, що шведські збройні сили можуть провести підготовку з країнами НАТО, щоб забезпечити майбутні спільні операції".
Підготовка може полягати у тимчасовому розміщенні іноземної техніки та особового складу на території Швеції. Рішення посилає чіткий сигнал Росії та зміцнює обороноздатність Швеції, цитує слова Йонсона та Крістерссона Reuters.
"Росія в найближчому майбутньому залишиться загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені в мірі територіальних амбіцій президента Володимира Путіна", – йдеться у спільній заяві.
- 28 червня 2022 року Альянс запросив Швецію та Фінляндію стати його членами.
- 8 січня 2023 року генсек НАТО Столтенберг сказав, що ситуація в Північній Європі стає напруженою, а тому вступ Фінляндії та Швеції до НАТО все більш актуальний для безпеки регіону.
- У той же день Крістерссон заявив, що Туреччина висуває нездійсненні умови для схвалення вступу Швеції до НАТО.
- 4 квітня Фінляндія вступила до НАТО.
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