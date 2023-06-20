Министр обороны Чехии: Путин, вторгшийся в Украину, стал лучшим рекрутером для НАТО
20.06.2023, 16:18
Яна Чернохова (Фото - Jana Černochová, Facebook)
Российский диктатор Владимир Путин стал "лучшим рекрутером" для НАТО, развязав полномасштабную войну против Украины. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова на конференции по безопасности, проходящей 20 июня в Пражском Граде.
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"Мы сделаем все, чтобы никогда больше не стать российской колонией. Я горжусь тем, что Чехия вместе со своими союзниками и партнерами противостояла российской агрессии и не поддалась на умиротворение. Путин, вторгшийся в Украину, стал лучшим рекрутером других стран в НАТО и ускорителем модернизации наших армий", – заявила глава чешского оборонного ведомства.
- После начала полномасштабной войны России против Украины в Швеции и Финляндии решили пересмотреть свой принцип нейтралитета.
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