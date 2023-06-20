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Министр обороны Чехии: Путин, вторгшийся в Украину, стал лучшим рекрутером для НАТО

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 16:18
Министр обороны Чехии: Путин, вторгшийся в Украину, стал лучшим рекрутером для НАТО - Фото
Яна Чернохова (Фото - Jana Černochová, Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин стал "лучшим рекрутером" для НАТО, развязав полномасштабную войну против Украины. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова на конференции по безопасности, проходящей 20 июня в Пражском Граде.

"Мы сделаем все, чтобы никогда больше не стать российской колонией. Я горжусь тем, что Чехия вместе со своими союзниками и партнерами противостояла российской агрессии и не поддалась на умиротворение. Путин, вторгшийся в Украину, стал лучшим рекрутером других стран в НАТО и ускорителем модернизации наших армий", – заявила глава чешского оборонного ведомства.

  • После начала полномасштабной войны России против Украины в Швеции и Финляндии решили пересмотреть свой принцип нейтралитета.
  • 28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать его членами.
  • 30 сентября Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
  • 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО. У Швеции есть возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе в июле.
  • Военная разведка Швеции заявила, что Россия пытается помешать вступлению страны в НАТО.

Читайте также: Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО: будет программа поддержки Украины

Оксана Житнюк
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владимир путиннаточехияЯна Чернохова
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