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Шольц застеріг прем'єра Китаю від постачання зброї РФ і заявив, що конфлікт не має бути заморожено

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 15:35
Шольц застеріг прем'єра Китаю від постачання зброї РФ і заявив, що конфлікт не має бути заморожено - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном заявив, що закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію щодо війни проти України, не постачати Росії зброю і не сприяти перетворенню війни на заморожений конфлікт. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Reuters.

Шольц також сказав, що Німеччина не хоче зниження рівня відносин з Китаєм, а хоче диверсифікувати торгівлю у спробі створити більш збалансовані відносини в усьому світі.

За словами канцлера, німецькі компанії все ще стикаються з проблемами доступу до китайського ринку та несправедливими умовами ведення бізнесу.

  • 19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Пекіні, що Китай поновив обіцянку не постачати Росії зброю для ведення бойових дій проти України, хоч і висловив стурбованість діями приватних китайських фірм. 
  • В січні-лютому 2023 року 80% компонентів для ракет на загальну суму $211 млн надійшли до Росії з Китаю (зокрема, 46% – з Гонконгу). На другому місці з часткою 5,5% – Таїланд.



Вадим Ребрина
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