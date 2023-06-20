Шольц предостерег КНР от поставок оружия РФ и заявил: конфликт не должен быть заморожен

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Китая Ли Цяном заявил, что призвал Китай больше использовать свое влияние на Россию относительно войны против Украины, не поставлять России оружие и не способствовать превращению войны в замороженный конфликт. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Reuters.

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Шольц также сказал, что Германия не хочет понижения уровня отношений с Китаем, а хочет диверсифицировать торговлю в попытке создать более сбалансированные отношения во всем мире.

По словам канцлера, немецкие компании все еще сталкиваются с проблемами доступа к китайскому рынку и несправедливыми условиями ведения бизнеса.

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Пекине, что Китай повторил обещание не поставлять России оружие для ведения боевых действий против Украины, хотя и выразил обеспокоенность действиями частных китайских фирм.

В январе-феврале 2023 года 80% компонентов для ракет на общую сумму $211 млн поступили в Россию из Китая (в частности, 46% – из Гонконга). На втором месте с долей 5,5% – Таиланд.







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