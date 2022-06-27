Премьер Испании: Париж и Берлин должны представлять Европу на переговорах в конце войны

Франция и Германия должны представлять Европу на переговорах, которые будут в конце полномасштабной войны с Россией. Об этом в интервью La Avaguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Интервьюер попросил прокомментировать различия в позициях "старой" и "новой" Европы, отметив, что Франция, Германия и Италия все чаще выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров, в то время как Польша, страны Балтии, Британия и государства Восточной Европы настроены более радикально.

Санчес ответил, что Испания всегда выступала за то, что санкции против России должны действовать, пока последний российский солдат не покинет Украину.

"Мы всегда выступали за открытый диалог с Путиным. Испания чувствует себя представленной в этом аспекте Германией и Францией, и мы считаем, что, когда придет время для мирных переговоров, именно эти две великие страны должны представлять Европу. Одним словом: единство и санкции, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю", – сказал он.

При этом Санчес отметил, что Запад обязан защищать Украину, "потому что вместе с ней мы защищаем Европу". Он также подчеркнул, что Европа должна сохранить единство, справедливо разделить бремя войны, а также помочь Украине укрепиться и справиться с экономическими и социальными последствиями российской агрессии.

16 июня лидеры Франции, Италии и Германии подчеркнули в Киеве: никаких уступок от Украины не требуют, она сама будет определять, когда и на каких условиях вести переговоры.

23 июня канцлер Германии Олаф Шольц повторил этот тезис и добавил: до переговоров сейчас далеко, потому что Путин верит в продиктованный мир.

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Марк Сировой

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