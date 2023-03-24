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Премьер Испании заявил о необходимости учесть позицию Китая по войне. Он едет в Пекин

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 16:49
Премьер Испании заявил о необходимости учесть позицию Китая по войне. Он едет в Пекин - Фото
Педро Санчес (фото - ЕРА)

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы найти способ прекращения войны и восстановить территориальную целостность Украины. На следующей неделе он планирует визит в Пекин. Об этом Санчес сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета, сообщает The Guardian.

Ожидается, что на переговорах премьера Испании с китайским лидером Си Цзиньпинем основное внимание будет уделено войне России против Украины.

"Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушаться к его голосу, чтобы увидеть, сможем ли мы вместе положить конец этой войне и восстановить территориальную целостность Украины", – сказал Санчес.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • Сегодня главный дипломат Китая Ван И призвал отдельные страны Евросоюза поддержать китайский "мирный план" по войне России против Украины. 
  • Агентство Reuters сообщило, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон отправятся в Китай в начале апреля.

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Вадим Ребрина
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