Премьер Испании заявил о необходимости учесть позицию Китая по войне. Он едет в Пекин
Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы найти способ прекращения войны и восстановить территориальную целостность Украины. На следующей неделе он планирует визит в Пекин. Об этом Санчес сказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета, сообщает The Guardian.
Ожидается, что на переговорах премьера Испании с китайским лидером Си Цзиньпинем основное внимание будет уделено войне России против Украины.
"Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушаться к его голосу, чтобы увидеть, сможем ли мы вместе положить конец этой войне и восстановить территориальную целостность Украины", – сказал Санчес.
- Сегодня главный дипломат Китая Ван И призвал отдельные страны Евросоюза поддержать китайский "мирный план" по войне России против Украины.
- Агентство Reuters сообщило, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон отправятся в Китай в начале апреля.
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