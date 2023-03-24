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Китай втягивает страны Евросоюза в свой "мирный план" – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 11:45
Китай втягивает страны Евросоюза в свой
Ван И (Фото: ЕРА)

Главный дипломат Китая Ван И призывает отдельные страны Евросоюза поддержать китайский "мирный план" по войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что продвигать свой "мирный план" европейским странам Китай начал после визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.
Ван И 23 марта позвонил дипломатическому советнику президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэлю Бонне и предложил ему поддержать китайский документ.
"Прекращение огня, прекращение войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", – сказал он, добавив, что "Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою должную роль".
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
Мілана Головань
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