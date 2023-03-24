Китай втягивает страны Евросоюза в свой "мирный план" – Bloomberg

Главный дипломат Китая Ван И призывает отдельные страны Евросоюза поддержать китайский "мирный план" по войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание отмечает, что продвигать свой "мирный план" европейским странам Китай начал после визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

Ван И 23 марта позвонил дипломатическому советнику президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэлю Бонне и предложил ему поддержать китайский документ.

"Прекращение огня, прекращение войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", – сказал он, добавив, что "Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою должную роль".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

21 марта 2023 года Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай "очень внимательно наблюдает за реакцией мира на войну России против Украины".

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Китай не выдвигал никаких реальных мирных предложений по войне против Украины.

Мілана Головань

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