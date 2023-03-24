Эмманюель Макрон и фон дер Ляйен планируют визиты в Китай – Reuters
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон планируют визиты в Китай в начале апреля. Об этом сообщают новостные медиа со ссылкой на Reuters.
Reuters пока без дополнительных подробностей сообщило, что фон дер Ляйен и Макрон планируют в начале апреля поездку в Китай.
Агентство отмечает, что визит запланирован вскоре после официальной поездки главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес также сообщил, что на следующей неделе он планирует визит в Пекин и что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы найти способ прекращения войны и восстановить территориальную целостность Украины.
- Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- 24 марта в Министерстве иностранных дел Китая обвинили США в "препятствовании миру" в Украине.
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