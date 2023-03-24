Эмманюель Макрон и фон дер Ляйен планируют визиты в Китай – Reuters

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон планируют визиты в Китай в начале апреля. Об этом сообщают новостные медиа со ссылкой на Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Reuters пока без дополнительных подробностей сообщило, что фон дер Ляйен и Макрон планируют в начале апреля поездку в Китай.

Агентство отмечает, что визит запланирован вскоре после официальной поездки главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес также сообщил, что на следующей неделе он планирует визит в Пекин и что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы найти способ прекращения войны и восстановить территориальную целостность Украины.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.

24 марта в Министерстве иностранных дел Китая обвинили США в "препятствовании миру" в Украине.

Читайте также: Китай втягивает страны Евросоюза в свой "мирный план" – Bloomberg

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.