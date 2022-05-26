Премьер Италии поговорил с Путиным: надежды на мир не увидел

Премьер-министр Италии Марио Драги после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным констатировал, что не увидел надежды на мир. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

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"Я не увидел проблесков мира", – сказал Драги на пресс-конференции после телефонного разговора с Путиным.

По словам Драги, его целью было спросить, можно ли что-то сделать, чтобы разблокировать то зерно, которое сейчас находится в Украине, потому что продовольственный кризис, который приближается и уже присутствует в некоторых африканских странах, будет иметь "гигантские масштабы и страшные гуманитарные последствия".

"Первая инициатива, которую можно было бы изучить, – можно ли выстроить сотрудничество по разблокированию портов в Черном море. Путин сказал, что этого недостаточно для решения мирового продовольственного кризиса. Я ответил: "Давайте их разблокируем, иначе есть риск, что зерно испортится". Путин тогда сказал, что проблема в том, что порты заминированы", – сказал премьер.

Также в ходе разговора Путин заявил, что Россия "готова помочь преодолеть продовольственный кризис" в обмен на отмену санкций, введенных Западом против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

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Оксана Житнюк

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