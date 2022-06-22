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Премьер Латвии о страхах "провоцировать" Путина: Он идет своим путем и видит себя Петром I

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 15:52
Премьер Латвии о страхах
Кришьянис Кариньш (Фото - ЕРА)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Европа не должна думать о том, как не спровоцировать российского диктатора Владимира Путина, и не должна позволять себя шантажировать. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

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Журналист напомнил, что всего несколько недель назад многие в ЕС предупреждали, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС "может еще больше спровоцировать Путина", а сейчас этот спор, вероятно, окончен.

"Кажется, люди поняли, что мы в Европе ничего не можем сделать, чтобы Путин не чувствовал себя спровоцированным. Он идет своим путем независимо от того, что мы делаем. Он видит себя Петром I, сражающимся за создание империи и пытающимся вернуть то, что, по его мнению, принадлежит ему. Мы должны думать о том, чего мы хотим, как мы видим ситуацию и как мы можем укрепить нашу собственную защиту. Когда мы позволяем себя шантажировать, мы теряем нашу свободу", – сказал латвийский премьер.

По его мнению, Украина, Молдова, Грузия и страны Западных Балкан имеют право быть в ЕС. При этом он подчеркнул, что от самой Украины зависит то, когда она сможет вступить в ЕС, так как можно внедрять реформы, а можно вообще ничего не делать.

Комментируя заявления ряда критиков о коррупции и проблемах с верховенством права в Украине, Кариньш сказал, что находит эти вопросы о недостатках Украины "немного странными".

"Это страна, борющаяся за свое существование. Те, кто задают эти вопросы, похоже, предполагают, что война закончится относительно быстро и позитивно", – сказал он, отметив, что Латвия тоже сталкивалась с подобной критикой.

  • 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
  • Решение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС будет принято на саммите Европейского совета 23-24 июня.

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Оксана Житнюк
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вступление в ЕС владимир путин Латвия евроинтеграция Кришьянис Кариньш статус кандидата
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