Премьер Литвы считает, что соратнику Навального Волкову не место в стране

Высказывания российского "оппозиционера" Леонида Волкова в отношении украинских чиновников неприемлемы, он не должен оставаться в Литве, считает премьер-министр страны Инга Ругинене. Ее цитирует вещатель LRT.

"По моему личному мнению, такие высказывания неприемлемы и такой человек не должен оставаться в Литве", – сказала Ругинене.

Она добавила, что Департамент государственной безопасности (BNS) проводит расследование и по его результатам Департамент миграции даст свою оценку.

"Очень надеюсь, что расследование будет детальным, и мы в будущем сможем избежать как подобных высказываний, так и людей, которые позволяют себе такие высказывания", – пояснила глава правительства.

Департамент миграции обратился к BNS за дополнительной консультацией относительно возможной угрозы национальной безопасности и с просьбой дать оценку высказываниям соратника умершего в российской тюрьме лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Возмущение вызвал обнародованный в понедельник разговор с Волковым, проживающим в Литве. На скриншоте, распространившемся в сети, видно, как оппозиционер радуется якобы убийству командира Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина и критикует украинских чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Литовское законодательство предусматривает, что временный вид на жительство может быть аннулирован, если проживание иностранца в Литве представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью людей.

6 января 2026 года Департамент миграции Литвы сообщал, что может рассмотреть лишение Волкова вида на жительство в стране.