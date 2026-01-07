Прем'єрка Литви вважає, що соратнику Навального Волкову не місце у країні

Леонід Волков (Фото: Philip Davali/EPA)

Висловлювання російського "опозиціонера" Леоніда Волкова щодо українських посадовців неприйнятні, він не повинен залишатися в Литві, вважає прем’єр-міністерка країни Інга Ругінене. Її цитує мовник LRT.

"На мою особисту думку, такі висловлювання неприйнятні й така людина не повинна залишатися в Литві", – сказала Ругінене.

Вона додала, що Департамент державної безпеки (BNS) проводить розслідування і за його результатами Департамент міграції дасть свою оцінку.

"Дуже сподіваюся, що розслідування буде детальним, і ми в майбутньому зможемо уникнути як подібних висловлювань, так і людей, які дозволяють собі такі висловлювання", – пояснила очільниця уряду.

Департамент міграції звернувся до BNS за додатковою консультацією щодо можливої загрози національній безпеці й з проханням дати оцінку висловлюванням соратника померлого у російській в'язниці лідера російської опозиції Олексія Навального.

Обурення викликала оприлюднена в понеділок розмова з Волковим, який проживає в Литві. На скриншоті, що поширився в мережі, видно, як опозиціонер радіє нібито вбивству командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна й критикує українських посадовців, зокрема колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Литовське законодавство передбачає, що тимчасова посвідка на проживання може бути анульована, якщо проживання іноземця в Литві становить загрозу національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людей.

6 січня 2026 року Департамент міграції Литви повідомляв, що може розглянути позбавлення посвідки на проживання Волкова у країні.