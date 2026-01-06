Радів "смерті" командира РДК і хотів тюрми Буданову: Литва чекає відповіді щодо соратника Навального

Леонід Волков (Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA)

У Литві можуть розглянути позбавлення посвідки на проживання російського "опозиціонера" Леоніда Волкова. Про це заявив головний радник Департаменту міграції Рокас Пукінкас, передає медіа Delfi.

Чиновник розповів, що його відомство звернулось до Департаменту державної безпеки стосовно Волкова, який мешкає у Литві. За словами Пукінкаса, після отримання відповіді від спецслужби може постати питання про скасування тимчасового статусу для росіянина.

Напередодні політична представниця Російського добровольчого корпусу (підрозділу росіян, які воюють на боці України) Анна Тірон опублікувала скриншоти переписки з Волковим від 29 грудня.

У листуванні той радів "смерті" командира РДК Дениса Капустіна (White Rex): "В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова".

Також Волков висловлював сподівання щодо загибелі соратників Капустіна, а також хотів ув'язнення ексглави Офісу президента Андрія Єрмака, співробітника ОП Михайла Подоляка та на той момент керівника Головного управління розвідки Буданова, який згодом очолив Офіс.

За два дні до цього листування РДК заявило про загибель Капустіна на фронті. Однак уже 1 січня у воєнній розвідці повідомили, що смерть військового було інсценовано, а $500 000, які РФ виділила на його "ліквідацію", пішли на допомогу захисникам.

Волков був соратником політика Олексія Навального, що загинув у російській в'язниці у лютому 2024 року. В Україні Навальний був "відомий" через скандальне висловлювання 2014-го про те, що окупований росіянами Крим не "бутерброд з ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати".