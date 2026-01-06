Радовался "смерти" командира РДК и хотел тюрьмы Буданову: Литва ждет ответа по соратнику Навального

Леонид Волков (Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA)

В Литве могут рассмотреть лишение вида на жительство российского "оппозиционера" Леонида Волкова. Об этом заявил главный советник Департамента миграции Рокас Пукинкас, передает медиа Delfi.

Чиновник рассказал, что его ведомство обратилось в Департамент государственной безопасности в отношении Волкова, который живет в Литве. По совам Пукинкаса, после получения ответа от спецслужбы может встать вопрос об отмене временного статуса для россиянина.

Накануне политическая представительница Российского добровольческого корпуса (подразделения россиян, воюющих на стороне Украины) Анна Тирон опубликовала скриншоты переписки с Волковым от 29 декабря.

В переписке тот радовался "смерти" командира РДК Дениса Капустина (White Rex): "В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова".

Также Волков выражал надежду относительно гибели соратников Капустина, а также хотел заключения экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, сотрудника ОП Михаила Подоляка и на тот момент руководителя Главного управления разведки Буданова, который впоследствии возглавил Офис.

За два дня до этой переписки РДК заявил о гибели Капустина на фронте. Однако уже 1 января в военной разведке сообщили, что смерть военнослужащего была инсценирована, а $500 000, которые РФ выделила на его "ликвидацию", пошли на помощь защитникам.

Волков был соратником политика Алексея Навального, погибшего в российской тюрьме в феврале 2024 года. В Украине Навальный был известен из-за скандального высказывания 2014-го о том, что оккупированный россиянами Крым не "бутерброд с колбасой", чтобы его "туда-сюда возвращать".