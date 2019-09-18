Премьер-министр Чехии анонсировал встречу с Зеленским

Андрей Бабиш (Фото: EPA)

Встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша запланирована на следующую неделю. Об этом заявил Бабиш, сообщает Европейская правда со ссылкой на Радио Прага.

"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента (Милоша Земана - ред.) на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины", - сказал Бабиш.

Ранее Бабиш встретился с Земаном, одной из тем их беседы стали украинско-чешские отношения и запланированные переговоры с Зеленским.

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