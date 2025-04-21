Премьер Норвегии встретится с Трампом. Обсудят и войну в Украине

Йонас Гар Стёре (Фото: EPA/CORNELIUS POPPE NORWAY OUT)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и министр финансов Йенс Столтенберг встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 апреля. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

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"Я с нетерпением жду встречи с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг. Между Соединенными Штатами и Норвегией существуют прочные связи", – сказал Стере в пресс-релизе.

Представители двух стран, среди прочего, обсудят вопросы безопасности, НАТО и войны в Украине, а также торговли и бизнеса.

Стере назвал США "важнейшим союзником" Норвегии и подчеркнул, что крайне важен тесный контакт между странами в это "неспокойное и напряженное время" политики безопасности. Также Америка является важным торговым партнером страны и ведет сотрудничество в ряде областей.

"Я с нетерпением жду возможности поговорить о тех областях, где мы сможем сотрудничать еще теснее в будущем", – подчеркнул норвежский премьер.