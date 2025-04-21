Прем'єр Норвегії зустрінеться з Трампом. Обговорять і війну в Україні
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та міністр фінансів Єнс Столтенберг зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 24 квітня. Про це повідомила канцелярія прем’єр-міністра.
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні у четвер. Між Сполученими Штатами та Норвегією існують міцні зв'язки", – сказав Стьоре у пресрелізі.
Представники двох країн, серед іншого, обговорять питання безпеки, НАТО й війни в Україні, а також торгівлі та бізнесу.
Стьоре назвав США "найважливішим союзником" Норвегії та підкреслив, що вкрай важливим є тісний контакт між країнами в цей "неспокійний і напружений час" безпекової політики. Також Америка є важливим торговим партнером країни та співпрацює в низці областей.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість поговорити про ті галузі, де ми зможемо співпрацювати ще тісніше в майбутньому", – підкреслив норвезький прем'єр.
- 20 квітня Трамп заявив, що сподівається на те, що Україна й Росія укладуть угоду цього тижня.
- 21 квітня WSJ повідомляв, що Трамп чекає від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО.