Прем'єр Норвегії зустрінеться з Трампом. Обговорять і війну в Україні

Йонас Гар Стьоре (Фото: EPA/CORNELIUS POPPE NORWAY OUT)

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та міністр фінансів Єнс Столтенберг зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 24 квітня. Про це повідомила канцелярія прем’єр-міністра.

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"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні у четвер. Між Сполученими Штатами та Норвегією існують міцні зв'язки", – сказав Стьоре у пресрелізі.

Представники двох країн, серед іншого, обговорять питання безпеки, НАТО й війни в Україні, а також торгівлі та бізнесу.

Стьоре назвав США "найважливішим союзником" Норвегії та підкреслив, що вкрай важливим є тісний контакт між країнами в цей "неспокійний і напружений час" безпекової політики. Також Америка є важливим торговим партнером країни та співпрацює в низці областей.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість поговорити про ті галузі, де ми зможемо співпрацювати ще тісніше в майбутньому", – підкреслив норвезький прем'єр.