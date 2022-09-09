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Премьер Польши Моравецкий отправился в Киев. Это будет сигнал Кремлю

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 10:10
Премьер Польши Моравецкий отправился в Киев. Это будет сигнал Кремлю - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

В Киев едет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщил Polsat News пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

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"Будет проведена серия из нескольких встреч. Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической безопасностью и военной безопасностью", – сообщил он.

Визит Моравецкого в Киев – политический сигнал Кремлю, отметил Мюллер. Варшава будет поддерживать Киев, ведь защита Украины – это и защита безопасности Польши.

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Марко Сировой
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визит Матеуш Моравецкий польша киев
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