Премьер Польши Моравецкий отправился в Киев. Это будет сигнал Кремлю
09.09.2022, 10:10
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)
В Киев едет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщил Polsat News пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
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"Будет проведена серия из нескольких встреч. Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической безопасностью и военной безопасностью", – сообщил он.
Визит Моравецкого в Киев – политический сигнал Кремлю, отметил Мюллер. Варшава будет поддерживать Киев, ведь защита Украины – это и защита безопасности Польши.
- 8 сентября в Киев неожиданно приехал глава Госдепа Энтони Блинкен.
- Он объявил о пакете военной помощи Украине на $675 млн и дополнительном на $2,2 млрд для Украины и 18 стран, которые могут столкнуться с агрессией РФ.
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