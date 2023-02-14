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Премьер Польши о перехвате самолетов РФ: провокация Кремля для проверки бдительности НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 12:30
Премьер Польши о перехвате самолетов РФ: провокация Кремля для проверки бдительности НАТО - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото - EPA)

Россияне прибегают ко все новым провокациям, чтобы проверить бдительность и единство НАТО. Так премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал сегодняшний перехват группы российских самолетов возле границ страны, пишет PAP.

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"Путин и Кремль будут прибегать ко все новым провокациям... Они проверяют бдительность, проверяют слаженность и единство Североатлантического Альянса", – сказал Моравецкий. 

Он также отметил, что в этой ситуации "все процедуры в очередной раз сработали".

Моравецкий считает, что НАТО следует осознавать реальность российской угрозы по крайней мере "до тех пор, пока война не закончится победой Украины". 

14 февраля минобороны Нидерландов сообщило, что два истребителя F-35 ВВС Нидерландов, размещенные в Польше по программе усиления восточного фланга НАТО, перехватили группу из трех российских военных самолетов у границы Польши и вели их до выхода из охраняемой НАТО зоны.

Сергій Бережний
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