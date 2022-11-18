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Премьер Польши: "Русский мир" – раковая опухоль, угрожающая всей Европе

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 12:24
Премьер Польши:
Матеуш Моравецкий (фото — Facebook премьера Польши)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к борьбе с российской пропагандой и сравнил "русский мир" с раковой опухолью, угрожающей всей Европе. Об этом он сказал, выступая в Праге на конференции Европейской платформы памяти и совести, передает РАР.

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"Русский мир" – это рак, который угрожает не только большинству российского общества, но и всей Европе", – заявил польский премьер.

Моравецкий сказал, что Россия ведет гибридную войну и пытается формировать в определенных кругах во всем мире нужное ей общественное мнение.

"История – один из ключевых инструментов, который Россия использовала на протяжении многих лет. Мы не можем игнорировать или недооценивать эту угрозу. Отсутствие нашего европейского ответа на российскую пропаганду может подтолкнуть Россию к дальнейшим сомнениям в хорошо задокументированных и известных исторических фактах", – сказал премьер Польши.

Он напомнил, что в 2021 году в России были приняты постановления, запрещающие отождествлять деятельность СССР и немецкого Третьего рейха, что приводит к исключению исторических фактов, не вписывающихся в российский нарратив о Второй мировой войне. По его словам, аналогичную функцию выполняют суды, санкционирующие так называемую катынскую ложь.

Путинская идеология "русского мира", по словам Моравецкого, пришла на смену коммунизму ХХ века, и "это не безумие, а продуманная стратегия, которая уже открыла врата геноциду".

  • Ранее Моравецкий сказал о России, что "тиран, деспот и угнетатель всегда останется тираном, деспотом и угнетателем, и будет искать возможности господствовать над другими".
  • По мнению премьера Польши, лучшая стратегия защиты – отпугнуть врага силой своей армии и партнерством с другими.

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Оксана Житнюк
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гибридная война Матеуш Моравецкий война польша
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