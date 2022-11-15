Премьер Польши – об уроке истории: Судьба Украины казалась предрешенной, а случилось иначе

11 ноября 1918 года Польша восстановила свою независимость, и по случаю годовщины польский премьер Матеуш Моравецкий написал колонку для Wszystko co najważniejsze, проведя в ней параллели с нынешней борьбой Украины за существование. Как выразился топ-чиновник Польши, "исторический дарвинизм" не сработал ни с его страной, не сработает и с Украиной.

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Он напомнил, как Речь Посполитая прекратила существование в результате соглашения между Россией, Пруссией и Австрией, и после этого Польши не было на картах 123 года, а "в плен попал не только польский народ, но и литовский, и украинский". Когда 11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война, "для Польши это было только начало борьбы".

"В течение следующих двух лет молодой стране приходилось сталкиваться с угрозами как с востока, так и с запада. Ни революционная Россия, ни Германия не согласились на независимость Польши. Уже в 1920 году Красная Армия стояла у ворот Варшавы. В то же время немецкая пропаганда писала, что Польша была лишь временным государством. Судьба Второй Польской республики казалась предрешенной. А ведь случилось иначе", – рассказал премьер страны.

Он напомнил, что армия Пилсудского отразила натиск большевиков "и спасла не только Польшу, но и всю Европу". Исходя из этого, указал Моравецкий, в истории борьбы Польши за независимость "есть поразительное сходство с борьбой, которую сегодня ведет Украина с Россией".

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"Путинская пропаганда также пытается доказать, что Украина как независимое государство не должна существовать, а самой украинской нации не существует", – напомнил он.

Также, еще напомнил премьер Польши, 24 февраля 2022 года "никто не давал Украине шансов на победу, ее судьба казалась предрешенной" – "а ведь случилось иначе".

"Судьба Польши и Украины доказывает, что история — не ловушка, из которой невозможно вырваться, и даже самая сильная держава должна учитывать силу нации, которая хочет свободы", – пишет Моравецкий.

Он подытожил тем, что заверил: власти Польши заботятся о независимости Польши "не только из чувства ответственности за будущие поколения поляков": "Как лидер восточного фланга НАТО мы защищаем весь Альянс. Как и сто лет назад, сегодня Запад может рассчитывать на Польшу".

Євген Пилипенко

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