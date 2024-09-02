Препятствовал журналистам: начальнику "миграционки" под Франковском вручили подозрение

Подозреваемый не ответил на вопросы журналистов и намеренно ударил по видеокамере, в результате чего та была повреждена, пишут правоохранители

Фото: Офис генпрокурора

Начальнику управления Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области вручили подозрение в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, говорится в пресс-релизе Офиса генпрокурора. Медийщики издания "СтопКор" утверждают, что чиновник напал на их съемочную группу 18 июля.

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По данным следствия, журналисты приехали в гостинично-развлекательный комплекс в Ивано-Франковской области, чтобы взять комментарий у чиновника о финансовом состоянии его семьи. Корреспонденты представились, держа в руках микрофон с логотипом агентства и видеокамеру, и начали снимать видео.

Подозреваемый не ответил на вопросы журналистов и специально ударил по видеокамере, которую держал оператор, в результате чего камера была повреждена, пишут правоохранители.

СтопКор указывает, что чиновника зовут Сергей Саев.

Журналист-расследователь и соучредитель издания "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что вечером 14 января 2024 года в его квартиру "ломились неизвестные" и кричали ему, чтобы "шел воевать".

21 января Национальная полиция нашла мужчин, несколько дней назад ломившихся в квартиру к журналисту, основателю издания "Наші гроші! Николова. Это жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

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