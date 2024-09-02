Перешкоджав журналістам: начальнику міграційної служби на Франківщині вручили підозру

Підозрюваний не відповів на запитання журналістів і навмисно вдарив по відеокамері, внаслідок чого та була пошкоджена, пишуть правоохоронці

Фото: Офіс генпрокурора

Начальнику управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області вручили підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, йдеться у пресрелізі Офісу генпрокурора. Медійники видання "СтопКор" стверджують, що посадовець напав на їхню знімальну групу 18 липня.

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За даними слідства, журналісти приїхали до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині, щоб взяти коментар у посадовця про фінансовий стан його родини. Кореспонденти представилися, тримаючи в руках мікрофон з логотипом агентства і відеокамеру, та почали фільмувати відео.

Підозрюваний не відповів на запитання журналістів і навмисно вдарив по відеокамері, яку тримав оператор, внаслідок чого камера була пошкоджена, пишуть правоохоронці.

СтопКор вказує, що посадовця звуть Сергій Саїв.

Журналіст-розслідувач та співзасновник видання "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що ввечері 14 січня 2024 року до його квартири "ломилися невідомі" і кричали йому, щоб "йшов воювати".

21 січня Національна поліція знайшла чоловіків, які кілька днів тому ломились у квартиру до журналіста, засновника видання "Наші гроші" Ніколова. Це мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

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