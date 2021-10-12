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Преступления боевиков на Донбассе. Венедиктова сообщила в Гаагу о "парадах военнопленных"

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 12:40
Преступления боевиков на Донбассе. Венедиктова сообщила в Гаагу о
Заседание Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта (Фото - ОГП)

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала два новых информационных сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда о военных преступлениях оккупантов на Донбассе. Одно из них касается "парадов военнопленных", второе – разрушенных мостов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Первое сообщение касается фактов публичного унижения украских военнопленных, задержанных боевиками террористической организации ДНР на Донбассе.

Как сообщают в ОГП, такая практика публичного унижения задержанных и проведения фото- и видеосъемок с ними для дальнейшего размещения этих кадров в интернете приобрела распространенный характер у оккупантов.

Речь идет о трех инцидентах:

- "парад пленных" 24 августа 2014-го, участниками которого стали 53 украинских военных;
- захват в плен 101 военнослужащего батальона "Донбасс";
- "парад пленных" 22 января 2015-го, участниками которого стали 20 задержанных украинских военных.

По данным ОГП, по фактам этих эпизодов открыто 10 дел, фигурантам сообщили о подозрении.

Второе направленное в Международный уголовный суд сообщение касается разрушения мостов в Донецкой и Луганской областях. В сообщении содержатся данные по 43 инцидентам с мая 2014-го по январь 2019-го. Оккупанты разрушили 26 автомобильных, 10 железнодорожных, один пешеходный и шесть смешанных мостов.

Сообщается, что с 2015 года ОГП отправил в Международный уголовный суд 24 сообщения о военных преступлениях оккупантов в Крыму и на Донбассе.

  • В июле 2021-го Нацполиция, СБУ и Генпрокуратура договорились о создании специальных подразделений: в них будут заниматься расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. Подразделения должны заработать к концу лета.
  • По данным ОГП, с 2014 по 2020 годы в Украине зарегистрировали почти 30 000 уголовных правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и связанных с российской агрессией. При этом только четверть уголовных дел по Донбассу попали в суды. 

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Оксана Житнюк
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генпрокуратура война Донбасс парад пленных Ирина Венедиктова
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