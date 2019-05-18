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18.05.2019, 10:40

Преступники понесут наказание за оккупацию Крыма - Порошенко

Преступники понесут наказание за оккупацию Крыма - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Действующий президент напомнил о трагической дате в итории крымскотатарского народа - годовщине депортации

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Действующий президент Петр Порошенко в Facebook напомнил, что сегодня, 18 мая, - годовщина послевоенной депортации крымских татар.

"Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар - и в памяти всего украинского народа. Боль крымскотатарского народа - это наша общая боль. Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанам", - написал Порошенко.

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Он выразил уверенность, что право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет восстановлено. "Слава непокоренному крымскотатарском народу!", - заключил Порошенко.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что крымские татары не стремятся получить от России компенсацию за незаконную послевоенную депортацию.

"Мы не ставим себе целью, чтобы в результате признания депортации крымских татар геноцидом Россия выплатила нам какую-то компенсацию. Нам не нужна их компенсация, мы только хотим, чтобы они покинули нашу территорию и позволили спокойно жить на своей земле", - сказал Джемилев.

Вместе с тем он подчеркнул, что официальное признание депортации крымских татар актом геноцида имеет большое моральное значение.

"Именно сейчас, когда правопреемница СССР, который совершил это преступление, творит новые злодеяния, важно напомнить, что это государство уже делало подобное", - отметил депутат.

16 мая в дом Джемилева в Бахчисарае приходили силовики оккупационной администрации РФ в Крыму.

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Теги: Петр Порошенко
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