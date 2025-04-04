Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в Евросоюз
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале европейской интеграции его страны. Об этом сообщает армянское информационное агентство News.am.
4 апреля глава государства подписал ряд законов, в частности, "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".
Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян сообщал, что для вступления страны в ЕС нужно будет провести референдум.
Законопроект инициировала гражданская инициатива "Платформа демократических сил". Она за два месяца собрала 60 000 подписей в поддержку документа, что на 10 000 больше, чем требует законодательство.
9 января 2025 года законопроект о начале процесса вступления в ЕС поддержало правительство Армении.
- 26 марта парламент страны принял документ 64 голосами.