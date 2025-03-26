В Армении парламент принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз
В Армении парламент на заседании 26 марта принял законопроект о начале вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Новости Армении.
Законопроект во втором и окончательном чтении поддержали 64 депутата. Против него проголосовали семеро депутатов.
Документ инициировала гражданская инициатива "Платформа демократических сил". Она за два месяца собрала 60 000 подписей в поддержку законопроекта, что на 10 000 больше, чем требует закон.
9 января 2025 года законопроект о начале процесса вступления в ЕС поддержало правительство Армении. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что обсуждение документа не означает членства в блоке и нуждается в референдуме.
Отношения между Арменией и блоками, которые ассоциируются с Россией, начали ухудшаться после окончательной ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской республики на протяжении 2023-2024 годов. Тогда в регионе находились российские миротворцы, которые не помешали новой атаке Азербайджана.
- 16 февраля 2024 года Пашинян заявил, что Ереван не является союзником России, а народ Украины является дружественным для его страны.
- 22 февраля он сказал, что Армения заморозила участие в ОДКБ – Организации договора о коллективной безопасности. Это ориентированная на Россию военно-политическая организация.
- 9 марта министр иностранных дел Армении Мирзоян объявил, что Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в ЕС.
- 21 октября вице-премьер-министр Армении Григорян заявил, что Ереван не рассматривает возможность вступления в БРИКС. Это международная организация крупнейших по площади и населению стран, которые развиваются, где важную роль также играет Россия.