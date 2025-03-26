В Армении парламент принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз

Премьер-министр Пашинян заявлял, что предварительное обсуждение документа правительством не означает членства в ЕС, которое потребует референдума

Парламент Армении (Фото: depositphotos.com)

В Армении парламент на заседании 26 марта принял законопроект о начале вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Новости Армении.

Законопроект во втором и окончательном чтении поддержали 64 депутата. Против него проголосовали семеро депутатов.

Документ инициировала гражданская инициатива "Платформа демократических сил". Она за два месяца собрала 60 000 подписей в поддержку законопроекта, что на 10 000 больше, чем требует закон.

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9 января 2025 года законопроект о начале процесса вступления в ЕС поддержало правительство Армении. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что обсуждение документа не означает членства в блоке и нуждается в референдуме.

Отношения между Арменией и блоками, которые ассоциируются с Россией, начали ухудшаться после окончательной ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской республики на протяжении 2023-2024 годов. Тогда в регионе находились российские миротворцы, которые не помешали новой атаке Азербайджана.