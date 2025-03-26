У Вірменії парламент ухвалив законопроєкт про початок процесу вступу до Євросоюзу
У Вірменії парламент на засіданні 26 березня ухвалив законопроєкт про початок вступу країни до Євросоюзу. Про це повідомляє агентство Новини Вірменії.
Законопроєкт у другому та остаточному читанні підтримали 64 депутати. Проти нього проголосували семеро депутатів.
Документ ініціювала громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил". Вона за два місяці зібрала 60 000 підписів на підтримку законопроєкту, що на 10000 більше, ніж вимагає закон.
9 січня 2025 року законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС підтримав уряд Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголошував, що обговорення документа не означає членства в блоці та потребуватиме референдуму.
Відносини між Вірменією та блоками, які асоціюються з Росією, почали погіршуватись після остаточної ліквідації невизнаної Нагірно-Карабаської республіки протягом 2023– 2024 років. Тоді в регіоні перебували російські миротворці, які не завадили новій атаці Азербайджану.
- 16 лютого 2024 року Пашинян заявив, що Єреван не є союзником Росії, а народ України є дружнім для його країни.
- 22 лютого він сказав, що Вірменія заморозила участь в ОДКБ – Організації договору про колективну безпеку. Це орієнтована на Росію військово-політична організація.
- 9 березня міністр закордонних справ Вірменії Мірзоян оголосив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в ЄС.
- 21 жовтня віцепрем'єр-міністр Вірменії Григорян заявив, що Єреван не розглядає можливість вступу до БРІКС. Це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, де важливу роль також відіграє Росія.