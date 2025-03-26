У Вірменії парламент ухвалив законопроєкт про початок процесу вступу до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Пашинян заявляв, що попереднє обговорення документа урядом не означає членства Вірменії в ЄС, яке потребуватиме референдуму

Парламент Вірменії (Фото: depositphotos.com)

У Вірменії парламент на засіданні 26 березня ухвалив законопроєкт про початок вступу країни до Євросоюзу. Про це повідомляє агентство Новини Вірменії.

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Законопроєкт у другому та остаточному читанні підтримали 64 депутати. Проти нього проголосували семеро депутатів.

Документ ініціювала громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил". Вона за два місяці зібрала 60 000 підписів на підтримку законопроєкту, що на 10000 більше, ніж вимагає закон.

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9 січня 2025 року законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС підтримав уряд Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголошував, що обговорення документа не означає членства в блоці та потребуватиме референдуму.

Відносини між Вірменією та блоками, які асоціюються з Росією, почали погіршуватись після остаточної ліквідації невизнаної Нагірно-Карабаської республіки протягом 2023– 2024 років. Тоді в регіоні перебували російські миротворці, які не завадили новій атаці Азербайджану.