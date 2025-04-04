Президент Вірменії підписав закон про початок вступу країни до Євросоюзу

Для членства країни в блоці потрібно буде провести референдум

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян (Фото: president.am)

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про початок європейської інтеграції його країни. Про це повідомляє вірменська інформаційна агенція News.am.

4 квітня голова держави підписав низку законів, зокрема, "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

Раніше прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян повідомляв, що для вступу країни в ЄС потрібно буде провести референдум.

Законопроєкт ініціювала громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил". Вона за два місяці зібрала 60 000 підписів на підтримку документа, що на 10 000 більше, ніж вимагає законодавство.

9 січня 2025 року законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС підтримав уряд Вірменії.

26 березня парламент країни ухвалив документ 64 голосами.